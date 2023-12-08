Начальник ГУ на транспорте МВД России с рабочим визитом побывал в линейных подразделениях УТ МВД России по ПФО

274

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в рамках работы по обеспечению функционирования территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте посетил линейные подразделения УТ МВД России по ПФО.

Олег Калинкин ознакомился с условиями оперативно-служебной деятельности и пообщался с сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте, линейного отдела полиции Муром, Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.

В рамках рабочей поездки были проведены встречи с губернатором Нижегородской области, руководством УФСБ России по Нижегородской области, Главного управления МВД России по Нижегородской области, Приволжской транспортной прокуратуры, Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и Горьковской железной дороги.

В ходе визита Олег Калинкин встретился и побеседовал с руководящим и личным составом аппарата Управления, а также ознакомился с экспозицией музея и побывал в интерактивном тире. В режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие и начальники подчиненных линейных подразделений. В своем выступлении перед ними начальник ГУТ МВД России высоко оценил организацию работы сотрудников УТ МВД России по ПФО по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на объектах обслуживания, подчеркнув при этом важность организации межведомственного взаимодействия. Руководитель отметил, что в современных реалиях основные усилия должны быть направлены на недопущение фактов вмешательства в работу транспортного комплекса. Важная роль в решении этого вопроса отводится и применению в работе полицейских современных технических комплексов.

Начальник УТ МВД России по ПФО генерал-майор полиции Александр Бережной, в свою очередь, заверил, что все необходимые меры для выполнения поставленных Президентом и Министром внутренних дел задач будут приняты.

В рамках визита начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Фото предоставлено пресс-службой УТ МВД России по ПФО