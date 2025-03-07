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Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудниц с наступающим 8 марта

7 марта 2025 15:09
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 Игорь Иванов вручил награды отличившимся сотрудницам.

Сегодня, накануне празднования Международного женского дня в ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие для сотрудниц самарского гарнизона полиции.

Начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил коллег с наступающим 8 марта. 

Он отметил, что в самых сложных ситуациях, несмотря на внешнюю хрупкость, женщины с честью решают возложенные задачи и добросовестно выполняют служебный долг. Он также выразил слова признательности за долголетний и добросовестный труд женщинам – ветеранам и пожелал всем семейного счастья, здоровья и благополучия.

В завершение торжественного мероприятия генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил награды отличившимся сотрудницам.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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