Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудниц с наступающим 8 марта

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Сегодня, накануне празднования Международного женского дня в ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие для сотрудниц самарского гарнизона полиции.

Начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил коллег с наступающим 8 марта.

Он отметил, что в самых сложных ситуациях, несмотря на внешнюю хрупкость, женщины с честью решают возложенные задачи и добросовестно выполняют служебный долг. Он также выразил слова признательности за долголетний и добросовестный труд женщинам – ветеранам и пожелал всем семейного счастья, здоровья и благополучия.

В завершение торжественного мероприятия генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил награды отличившимся сотрудницам.

Фото: ГУ МВД СО