Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

10 ноября 2025 15:11
106
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.

Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Почетными гостями мероприятия стали  председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов региона, представители общественности, сотрудники и  ветераны органов внутренних дел.

Открывая торжественное мероприятие, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач, отметив: «Гарнизон самарской полиции отвечает на вызовы и сохраняет контроль над оперативной обстановкой в регионе. По прежнему, к полицейским предъявляются повышенные требования. Сотрудники органов внутренних дел эффективно раскрывают и расследуют преступления, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях, охраняют порядок на улицах, выполняют служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Коллеги, благодарю каждого за вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Желаю вам и вашим близким успехов, крепкого здоровья и благополучия».

В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Приглашенные гости в своих выступлениях отметили профессионализм сотрудников органов внутренних дел Самарской области, их стойкость и доброжелательность.

В завершении мероприятия председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор милиции Александр Шахов отметил: «Служба в полиции - это призвание. Люди в погонах каждый день рискуют жизнью, чтобы граждане жили спокойно. Стоит отметить, что связь полиции с народом укрепляется. Доверие граждан к деятельности полиции с каждым годом растет», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Самара

РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
