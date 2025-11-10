Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

106

Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Почетными гостями мероприятия стали председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов региона, представители общественности, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

Открывая торжественное мероприятие, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач, отметив: «Гарнизон самарской полиции отвечает на вызовы и сохраняет контроль над оперативной обстановкой в регионе. По прежнему, к полицейским предъявляются повышенные требования. Сотрудники органов внутренних дел эффективно раскрывают и расследуют преступления, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях, охраняют порядок на улицах, выполняют служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. Коллеги, благодарю каждого за вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Желаю вам и вашим близким успехов, крепкого здоровья и благополучия».

В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Приглашенные гости в своих выступлениях отметили профессионализм сотрудников органов внутренних дел Самарской области, их стойкость и доброжелательность.

В завершении мероприятия председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор милиции Александр Шахов отметил: «Служба в полиции - это призвание. Люди в погонах каждый день рискуют жизнью, чтобы граждане жили спокойно. Стоит отметить, что связь полиции с народом укрепляется. Доверие граждан к деятельности полиции с каждым годом растет», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО