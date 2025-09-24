Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов проверил работу Отдела МВД Красноярского района

107

В ходе оперативного совещания с руководителями служб и подразделений Отдела МВД России по Красноярскому району, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов особое внимание уделил обеспечению охраны общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений.

Генерал-лейтенант полиции ознакомился с оперативной обстановкой на обслуживаемой отделом территории. Игорь Геннадьевич проверил работу нарядов, задействованных в системе единой дислокации, условия несения службы сотрудников уголовного розыска, следственного отделения и осмотрел помещение для приема граждан. Начальник областного главка полиции обратил внимание на информационные стенды и актуальность размещенных на них сведений.

В завершение мероприятия начальник ГУ МВД России по Самарской области проверил работу дежурной части, поставил задачи по качественной отработке сообщений о происшествиях и преступлениях, поступающих в отдел полиции, а также акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения законности, вежливого и корректного обращения с гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО