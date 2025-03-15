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На Земле снова начались магнитные бури

15 марта 2025 11:58
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На Земле снова начались магнитные бури

Март 2025 года начался с активной фазы Солнца. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали несколько слабых вспышек класса C, а 7 марта произошла более мощная вспышка класса M1.6. Такие события — как сигналы о том, что Солнце «просыпается» и начинает проявлять активность.

С 12 марта ситуация усугубилась из-за корональной дыры на Солнце. Это область с ослабленным магнитным полем, которая выбрасывает в космос потоки быстрого солнечного ветра. Скорость этих частиц достигла 500-600 км/с, что на 50% выше обычного. Хотя эти показатели не критичны, они достаточны, чтобы нарушить магнитное поле Земли. Специалисты предупреждают: пока наша планета находится под влиянием этой корональной дыры, геомагнитная обстановка останется напряженной.

Прогноз магнитных бурь на 16 марта 2025: чего ждать

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 16 марта геомагнитная ситуация будет нестабильной. Вероятность спокойного состояния магнитосферы Земли всего 34%, что говорит о возможных изменениях. Шанс геомагнитных возмущений — 40%, а магнитных бурь — 26%. Хотя 26% может показаться небольшой цифрой, это все же серьезный повод для внимания, так как даже небольшие бури могут повлиять на технологии и самочувствие людей.

С 4 до 6 утра уровень геомагнитной активности достигнет четырех баллов — это оранжевый уровень, который указывает на возможные возмущения. В течение дня активность снизится до трех баллов, но это все еще выше нормы. Важно помнить: прогнозы могут измениться в любой момент, так как Солнце непредсказуемо.

Магнитные бури в марте 2025

После 16 марта геомагнитная обстановка останется напряженной. С 17 по 26 марта уровень активности будет колебаться в районе двух-трех баллов — это зеленый уровень, указывающий на относительно спокойную ситуацию. Однако 27 марта ожидается пик активности: уровень достигнет пяти баллов (красный уровень), что может привести к серьезным магнитным бурям. 28 марта активность снизится до оранжевого уровня (четыре балла), но все еще будет выше нормы, пишет Ура.ру.

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