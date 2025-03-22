На Земле 23 марта возможна сильная магнитная буря

198

Завтра, 23 марта, на Земле возможна первая с начала года сильная магнитная буря. Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии РАН, 21 марта в результате вспышки выброшено облако солнечной плазмы.

Судя по всему, отмечают ученые, вспышка хоть и была незначительной, но вывела из равновесия крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле.

"Предполагается, что именно этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле", – сообщается на сайте лаборатории.

Ученые предполагают, что расчетное время удара – между 03:00 и 06:00 по московскому времени.

Уточняется, что прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3 (по силе – 3 балла из 5), передает РИА Новости.