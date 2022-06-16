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«На защите экологических прав»: состоялся целевой прием граждан

16 июня 2022 17:43
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По вопросам, которые касаются охраны окружающей среды и соблюдения всех экологических требований законодательства на территории Самарской области.

15 июня состоялся целевой прием по вопросам граждан, которые касаются охраны окружающей среды и соблюдения всех экологических требований законодательства на территории Самарской области. Прием был заранее анонсирован, чтобы как можно больше жителей могли решить беспокоящие их жизненные ситуации, по ряду вопросов были даны разъяснения по телефону. 

В назначенный день в приемную граждан Уполномоченного по правам человека приехали жители муниципальных образований и представители сельских поселений, чтобы лично высказать претензии по работе органов исполнительной власти по поводу защиты своего права на благоприятную окружающую среду.

Жители села Осинки Безенчукского района обратились по вопросу организации сбора канализационных стоков. Похвистневском районе вызывает опасение жителей села Среднее Аверкино закрытый переполненный полигон, где случаются пожары. На въезде в селе Кривое озеро предварительно согласовано строительство крематория и кладбища вблизи домов, люди обеспокоены.

- Для того, чтобы разрешить вопрос, связанным с рекультивацией полигона, нужно изучать документацию. Хорошо, что полигон закрыт и есть перспектива его рекультивации, поскольку он включен в нацпроект. Другой вопрос, когда это будет? Ситуация давно беспокоит граждан. Возьмем на контроль и в обязательном порядке дадим исчерпывающую информацию.

Что касается строительства крематория и кладбища в Красноярской районе, с одной стороны, я как Уполномоченный понимаю, что этот объект нам очень необходим, с другой стороны, я понимаю граждан, которые беспокоятся за выделение земли недалеко от своих домов. В обязательном порядке встретимся с главой муниципального образования, с руководителями профильных министерств, изучим правоустанавливающие документы, соблюдаются ли требования закона тем более, что в селе Кривое озеро выделялись участки многодетным семьям под строительство жилья. Вопрос будет решен с учетом мнения наших граждан, - подчеркнула Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

В приеме принял участие Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин, эксперты Роспотребнадзора, Росприроднадзора.

- Гражданам удобно встретиться со всеми уполномоченными органами. Когда люди понимают, что есть возможность задать вопросы, что их выслушают и найдут решения, тогда жители уходят удовлетворенные с приема Уполномоченного по правам человека. Так и должно быть! – отметила Ольга Гальцова.

 

Фото:   пресс-служба УПЧ СО

 

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