На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Сызрани

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Вчера, 19 ноября, на выставке «Самара» в музее имени П. В. Алабина стартовала неделя, посвященная г.о. Сызрань, которая продлится до 24 ноября. (0+)

Экспозиция будет меняться ежедневно. И каждый день будет раскрывать город с новой стороны: Сызрань историческая, промышленная, фестивальная, молодёжная, патриотическая, и, конечно, туристическая. Напомним, выставка «Самара» создана по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и призвана рассказать о достижениях нашего региона в самых разных сферах.

На открытии Дней Сызрани выступил глава города Сергей Володченков. «Сызрань уникальна своей богатой историей, культурой и, конечно, людьми, которые трудятся и прославляют наш город и Самарский край», – поделился он.

Также на открытии перед гостями выступил настоятель Феодоровского храма в поселке Новокашпирский игумен Марк. Священник рассказал об источнике, который посещают паломники, и поделился историей чудесного явления на источнике списка Феодоровской иконы Божией Матери. Священник напомнил, что чудотворная Феодоровская икона Божией Матери является главной заступницей Сызранской земли. Он рассказал собравшимся о крестном ходе, о школе иконописи, об уникальной истории сызранких храмов, и каждому слушателю подарил иконку с ликом Богородицы.

Хрустальный звук гуслей создал неповторимую атмосферу на выставке «Самара». Гусляр Виктор Табаков из Сызрани не только виртуозно владеет старинным русским инструментом, но и изготавливает гусли в собственной мастерской.

Учреждения культуры, спорта, образования, промышленные предприятия, представители туристической сферы подготовили интересную программу, которая передает особую атмосферу Сызрани.

Фото: департамент информационной политики СО