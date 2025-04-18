На выходных в Самаре будет очень тепло и ясно

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По данным Яндекс Погоды, в субботу, 19 апреля, в Самаре будет ясно, осадки не предвидятся. Утром температура воздуха составит +11°...+15°, днем сохранится на уровне +19°...+24°, а ночью опустится до +13°...+16°. Ветер умеренный, до 6 м/с.

В воскресенье, 20 апреля, сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Утром температура составит +13°...+18°, днем поднимется до +19°...+25° и сохранится на этом уровне вечером, а ночью опустится до +13°...+16°. Максимальная скорость ветра составит около 7 м/с.

По данным сервиса «Активность пыльцы», на выходных в Самаре ожидается высокая концентрация пыльцы березы и низкая – ольхи.

Среди городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Москве и Воронеже — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +26°С и +25°С соответственно. Высокие показатели также ожидаются в Казани и Нижнем Новгороде.

Холоднее всего в эти выходные будет в Красноярске. Здесь температура опустится вплоть до −3°С. Но низкие показатели ожидаются также в Омске и Новосибирске.