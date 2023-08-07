На временные работы в регионе трудоустроено уже более 7000 подростков

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Ежегодно служба занятости региона организует временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время. В 2023 году запланированы временные работы для 12 тысяч подростков. Более 7 тысяч ребят уже были трудоустроены в течение года.



Предоставление юным жителям области широких возможностей для занятости и проведения организованного досуга, особенно в летнее время, профориентация школьников, поддержка молодых специалистов – одни из важных задач региональных органов власти. Эта работа в Самарской области ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. На предприятиях региона охотно принимают на работу молодых людей, которые впоследствии могут прийти сюда и в качестве специалистов. Одно из таких предприятий - ПАО «КуйбышевАзот». Ежегодно здесь трудоустраивают порядка 350 подростков.



«В этом году мы решили принять больше несовершеннолетних, планируем, что у нас будет работать 450-500 ребят, - рассказала Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот». – Они направляются в разные цеха, в разные подразделения. Это и общехозяйственный цех, который осуществляет уборку и благоустройство, это объекты соцкультбыта и так далее. Важно раннее привлечение к труду, что потом способствует развитию личности, потому что чем раньше человек поймет свою ответственность и свою роль, тем лучше, на наш взгляд. Это одно направление, второе направление - это приверженность корпоративной культуре. Многие после временных работ у нас выбирают себе соответствующую профессию и потом приходят уже работать на постоянной основе».



В санатории-профилактории «Ставрополь», который является одним из социальных предприятий ПАО «КуйбышевАзот», ребята помогают в столовой, в физиотерапевтическом отделении, на территории.

«Мне о работе на «КуйбышевАзот» рассказала подруга, которая трудилась здесь раньше. Я тоже решила попробовать, - поделилась Алена Бабикова. - Работаю в медсестринской, помогаю людям, которые приходят на процедуры, если у них есть какие-то вопросы или нужно подсказать, как и куда пройти. Это возможность и приобрести опыт, и помогать своим близким какими-то финансами».



Напоминаем, трудоустроиться могут несовершеннолетние жители области в возрасте от 14 лет до 17 лет включительно. Им выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц за фактически отработанное время, а также материальная поддержка со стороны службы занятости.



Получить дополнительную информацию о возможностях трудоустройства подростков можно в контакт-центре службы занятости населения по телефону: 8-800-302-15-44.