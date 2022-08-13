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Благодаря Детской архитектурной школе ФУТУРУГУРУ на ВолгаФесте появится ЧУДО-ЮДО РЫБА-КИТ.

Чудо-юдо рыба-кит — это сказочная градостроительная концепция, которую мы воссоздадут с участниками фестиваля. Маленькие гости будут возводить город на ките на самом фестивале. Мастерская будет разделена на темы: неведомые дорожки как транспортная сеть, былинный камень как городская навигация, град-столица как городской центр и избушки на окраинах.

В завершении фестиваля — 28 августа в 20:30 пройдет шествие и Чудесный Кит будет спущен на воду, сообщают организаторы фестиваля.

Фото: ВолгаФест 2022. Детство