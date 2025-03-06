На улице Революционной в Самаре снесут незаконно построенный гараж

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Более 1000 обращений жителей обрабатывает ежемесячно платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в Самаре, часть вопросов жителей решается с привлечением нескольких структур.



5 марта представители администрации Железнодорожного района Самары и ГЖИ Самарской области провели выездную встречу с жителями дома № 127 на улице Революционной. На платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» жители обратились с просьбой урегулировать работу их управляющей компании, привести в порядок водосток, отремонтировать канализацию.



«Трубопровод коммунальные службы регулярно прочищают, однако радикально устранить причину периодических подтоплений подвала мешает незаконно построенный на инженерных сетях гараж. Кстати, гараж построен одним из жителей соседнего дома, который сейчас переехал и гаражом уже не пользуется, – рассказала инспектор ГЖИ Самарской области Наталья Майорова. – С опозданием, но управляющая компания восстановила водоприемную воронку крыши, желобов и свесов. За неисполнение сроков выполнения работ на управляющую компанию будет наложен штраф. Все материалы переданы в прокуратуру».



ГЖИ Самарской области обязала управляющую компанию в ближайшие два дня провести очистку крыши дома от снега и наледи.



Администрация Железнодорожного района совместно с жителями приняла решение о сносе гаражного строения, после оформления коллективного обращения собственников квартир дома № 127 на улице Революционной.



«В ближайшее время жители проведут общее собрание, где примут решение о сносе гаража, мешающего аварийно-восстановительным работам на системе канализации. Уверена, все жители поддержат решение и снос, а затем, уже в апреле, ресурсная организация начнет ремонт системы. К сожалению, в нашем районе еще есть незаконно установленные гаражи, киоски, но мы ведем работу по их выявлению и весной продолжим работы по сносу. Также с начала этого года собственники вывезли 3 торговых киоска, которые ранее были установлены законно, но договор аренды земельных участков закончился», – сказала заместитель главы Железнодорожного района Ольга Анцева.



ГЖИ Самарской области обращает внимание УК, работающих в городе, на необходимость постоянно следить за состоянием подвалов. Они должны быть очищены от стоков, осушены, систему вентиляции и освещения нужно поддерживать в работоспособном состоянии.

Фото: администрация Самары