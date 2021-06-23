На Царевом Кургане начнет работу уникальная фотовыставка «Волга. Самарская Лука»

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24 июня в 11:00 на Царевом Кургане начнет свою работу фотовыставка Андрея Вострова и Валерия Безрученко «Волга. Самарская Лука».

На выставке будет представлено 40 фоторабот, которые отражают красоты Самарской Луки. На торжественном открытии выступит заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Красоты Волги и Самарской Луки должен увидеть каждый. Вертолетная съемка в разные погодные условия и времена года делает эту экспозицию поистине уникальной.

«Это наш подарок землякам, которые возможно, и не представляют, в каком прекрасном месте мы живём. Нам бы хотелось дать пищу для размышления, чтобы, рассматривая красивые фотоснимки, люди захотели сохранить это великолепие и стали воспринимать природу своим родным домом», – делятся организаторы.

Совсем недавно состоялось благоустройство территории Царева кургана – была установлена туристическая навигация, которая делает пребывание туристов не только увлекательным, но и познавательным.