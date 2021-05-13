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В СО открывается благоустроенный экологический маршрут «Царев курган»

13 мая 2021 19:47
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Посетить Царев курган теперь можно с комфортом.

14 мая в 11:00 состоится торжественное открытие благоустроенного экологического маршрута «Царев курган» при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и ПАО «Сбербанк».

На Царевом кургане установлено 18 элементов туристской навигации и благоустройства: информационные стенды, туристические карты и указатели, а также лавочки и перголы. Для наибольшего удобства на обновленных досках объявлений расположены QR-коды, при использовании которых можно перейти на сайт и узнать полезную информацию об объекте и его видовых достопримечательностях.

Экологический туризм является самым приоритетным направлением туризма в Самарской области. Сегодня туристические точки притяжения на особо охраняемых территориях требуют определенного подхода к благоустройству, не нарушающего экосистемы, но отвечающего современным тенденциям комфортного пребывания туриста на отдыхе.

Одной из главных природных достопримечательностей Самарской области является Царев курган. Он расположен в живописнейшем месте - на месте впадения в Волгу реки Сок, неподалеку от поселка Волжский. Царев курган - полюбившееся место отдыха для жителей Самарской области и ее гостей.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: маршрут Царев курган Экология

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