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На Царевом Кургане начнет работу фотовыставка о красоте Самарской Луки

24 июня 2021 11:04
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На Царевом Кургане начнет работу фотовыставка о красоте Самарской Луки

24 июня на Царевом Кургане начнет свою работу фотовыставка Андрея Вострова и Валерия Безрученко «Волга. Самарская Лука».

На выставке будет представлено 40 фоторабот, которые отражают красоты Самарской Луки.

Красоты Волги и Самарской Луки должен увидеть каждый. Вертолетная съемка в разные погодные условия и времена года делает эту экспозицию поистине уникальной.

«Это наш подарок землякам, которые возможно, и не представляют, в каком прекрасном месте мы живём. Нам бы хотелось дать пищу для размышления, чтобы, рассматривая красивые фотоснимки, люди захотели сохранить это великолепие и стали воспринимать природу своим родным домом», – делятся организаторы.

Напомним, что совсем недавно состоялось благоустройство территории Царева кургана – была установлена туристическая навигация, которая делает пребывание туристов не только увлекательным, но и познавательным, пишет Самру.ру.

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Теги: Самарская Лука фотовыставка Царев курган

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