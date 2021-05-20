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Царев курган благоустроили

20 мая 2021 13:55
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Царев курган благоустроили

На Царевом кургане установили 18 элементов навигации и благоустройства. В том числе информационные стенды, туристические карты и указатели, а также лавочки и перголы.

— Одной из главных природных достопримечательностей Самарской области является Царев курган. Он расположен в живописнейшем месте — на месте впадения в Волгу реки Сок, неподалеку от поселка Волжский. Царев курган — полюбившееся место отдыха для жителей Самарской области и ее гостей, — рассказали в департаменте туризма Самарской области.

Отметим, что для наибольшего удобства на обновленных досках объявлений расположили QR-коды, при использовании которых можно узнать полезную информацию об объекте и его видовых достопримечательностях, сообщает Самара-Гис.

Напомним, что еще одно любимое место самарцев- Вертолетную площадку - тоже благоустраивают.

Фото: Департаменгт туризма региона

Теги: благоустройство туризм Царев курган

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