На территории Управления Росгвардии по Самарской области открылся современный спортивный комплекс

В Самаре в год 10-летия Росгвардии и 215-летия войск правопорядка, на территории регионального управления ведомства открылся современный спортивный комплекс.

Новый объект призван стать центром притяжения для тех, кто стоит на защите спокойствия граждан и укреплении правопорядка в Самарской области, предоставив им все условия для повышения уровня профессиональной и физической подготовки. Комплекс включает тренажёрный зал, зону единоборств с профессиональным покрытием, раздевалки, душевые и отдельную зону отдыха для тренеров.

На торжественной церемонии открытия присутствовали сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области, почетные гости. Среди них – именитые спортсмены, чемпионы мира и Европы по дзюдо и самбо, тренеры, чьи воспитанники добились выдающихся успехов на спортивном поприще. Все гости в прошлом проходили службу во внутренних войсках МВД СССР, правопреемницей которых является Росгвардия.

В рамках торжественного открытия спортивного комплекса состоялись совместные показательные выступления воспитанников спортивного клуба «Патриот» и сотрудников ведомства, имеющих спортивные звания и разряды. Кроме того, росгвардейцы провели мастер-класс для юных спортсменов, продемонстрировав высокий уровень подготовки и свои профессиональные навыки.