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Мастер-класс, автограф-сессия и розыгрыш подарков на стадионе «Солидарность Самара Арена».



5 января в 16:00 на территории Самарской олимпийской деревни-2024 «Семейные традиции» пройдет мастер-класс по регби.



Спортсмены 63 региона расскажут о правилах игры, проведут мастер-класс и автограф-сессию. Среди участников будет разыгран ценный подарок.



Вход свободный. Встречаемся у футбольного поля инклюзивного парка, сообщает пресс-служба ГАУ СО "Самара Арена".

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Фото: пресс-служба ГАУ СО "Самара Арена"