На территории Самарской области продолжается акция «С СИМ безопасно колесим»

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В рамках профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции напоминают юным участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сотрудники полиции Самарского региона принимают участие в областном профилактическом мероприятии «С СИМ безопасно колесим!»,

Начальник Госавтоинспекии Приволжского района майор полиции Владимир Семенов провел для ребят лагеря дневного пребывания на базе Дома детского творчества познавательную встречу и напомнил ребятам о правилах катания на велосипедах и самокатах.

Майор полиции в первую очередь обратил внимание на правила, которые должны соблюдать водители велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Также майор полиции напомнил о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов. В завершение мероприятия сотрудник полиции вручил ребятам тематические памятки, а также еще раз напомнил о важности соблюдения ПДД.

Сотрудники полиции Отдела МВД России по городу Чапаевск вместе с представителями Общественного совета при территориальном органе Вячеславом Крыловым и Ульяной Братушкиной провели беседу с юными участниками дорожного движения и напомнили ребятам правила безопасности на дороге. В мобильном автогородке дети с большим интересом отрабатывали алгоритм действий пешехода при движении по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, повторили правила управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

В завершение мероприятия сотрудники полиции продемонстрировали ребятам работу спецсигналов и громкоговорителя на служебном автомобиле, через который мальчишки и девчонки пожелали всем жителям города быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.