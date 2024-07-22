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Сотрудники полиции просят сообщать о местах произрастания наркосодержащих растений, а также о ставших известными фактах культивирования, в ближайший отдел полиции, либо по телефону 102.

На территории Самарского региона стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2024», который продлится с 22 по 31 июля текущего года.

Мероприятия в рамках ОПМ «Мак-2024» проводятся сотрудниками полиции при взаимодействии с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, а также руководством сельхозпредприятий региона, дачных кооперативов и садовых товариществ. Главная цель – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, очагов их дикого произрастания, а также пресечение доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хранения и переработки.

Полицейские напоминают, что культивирование растений, содержащих наркотические компоненты, является уголовно наказуемым деянием. Санкция статьи 231 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. При этом за незаконный сбыт наркотиков, полученных путем культивирования наркорастений, статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы, при различных отягчающих обстоятельствах, до 20 лет.

Сотрудники полиции обращаются к жителям области с призывом сообщать о местах произрастания наркосодержащих растений, а также о ставших известными фактах культивирования, в дежурную часть ближайшего отдела полиции, либо по телефону 102.