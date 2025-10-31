На территории Похвистнево завершилась серия выездных семинаров для ОМС и предпринимательского сообщества региона

101

Сотрудники самарского Росреестра вместе с представителями Министерства имущественных отношений Самарской области, налоговых органов, администрации городского округа Похвистнево, муниципального района Похвистневский и глав сельских поселений приняли участие в последнем в этом году выездном совещании в администрации Похвистневского района.

На встрече были освещены вопросы изменения действующего законодательства 2025 года в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе подача заявлений на учетно-регистрационные действия юридическими лицами в электронном виде, а также запрет оборота земельных участков без установления местоположения их границ.

В ходе мероприятия была представлена презентация о наполнении Федеральной информационной адресной системы сведениями об адресации объектов недвижимого имущества, освещена тема изменения и установления кадастровой стоимости объектов, затронуты вопросы комплексных кадастровых работ (ККР) на территории городского округа Похвистнево.

«ККР проводятся с целью уточнения границ земельных участков, – говорит начальник муниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Самарского Росреестра Ульяна Полынкова. - Кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или нескольких смежных. ККР стали одним из самых удобных и эффективных инструментов для наполнения ЕГРН полными и достоверными сведениями об объектах недвижимости в целях улучшения гражданского оборота и обеспечения качественного управления земельными ресурсами».