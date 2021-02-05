На территории «Ерик Парка» состоится «День двора»

113

В субботу 6 февраля в 12.00 на территории «Ерик Парка» по адресу ул.Осетинская, д. 6 состоится мероприятие «День двора». Все желающие смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

Специальный гость встречи — российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, обладательница Кубка России, призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса, участница двух олимпиад Лондон и Бразилия, Ирина Заблудина, которая проведет зарядку вместе с жителями Самары, передает пресс-служба реготделения ОНФ.