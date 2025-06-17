«На страже детства»: полицейские региона провели профилактические беседы с ребятами, отдыхающими в лагерях дневного пребывания

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Полицейские и общественники Самарской области провели профилактические беседы с ребятами, отдыхающими в лагерях дневного пребывания. Мероприятия прошли в рамках региональной акции «На страже детства».

С наступлением летних каникул сотрудники полиции Самарской области уделяют особое внимание безопасности подрастающего поколения и, в рамках региональной акции «На страже детства», реализуемой с целью профилактики детского травматизма, регулярно проводят в лагерях дневного пребывания мероприятия с юными жителями региона.

Так, в Новокуйбышевске госавтоинспекторы обсудили с ребятами правила поведения на дороге, рассказав о безопасном переходе проезжей части, объяснили значение дорожных знаков.

Полицейские напомнили мальчишкам и девчонкам правила управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

В Приволжском районе и.о. старшего инспектора по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Лизавета Васенкова и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елена Демина напомнили ребятам правила безопасного поведения в общественных местах, на улицах, в быту и в сети Интернет, подчеркнув необходимость быть бдительными и осторожными при общении с незнакомцами, призвав не разглашать свои персональные данные третьим лицам.

В Борском районе старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Юлия Аграфенина напомнила подросткам о правилах безопасного отдыха на водоемах, подчеркнув, что купаться и нырять разрешено только в специально оборудованных местах под присмотром взрослых.

В завершение мероприятий полицейские пожелали ребятам веселых и безопасных каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО