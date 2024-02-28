На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области

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2 и 3 марта с 12.00 до 20.00 в Центре труда и отдыха «Станкозавод» на площадке Бенке холл состоится большой весенний маркет. На маркете будет представлено 96 проектов со всей Самарской области, чтобы каждый гость точно нашёл что-то для себя: ювелирные изделия, бижутерия, аксессуары, одежда и обувь, декор, ароматы и текстиль для дома, товары для питомцев, винтаж, домашние растения и кашпо, сладости и сыры, керамика.

Помимо маркета гостей ждет насыщенная лекционная программа в лектории Станкозавода, а также цветочный своп и виниловый маркет и уже традиционно - музыка, танцы, розыгрыши, детская программа и отличное настроение. Зарегистрироваться на лекции можно на сайте stzv.ru

Центр труда и отдыха

Куйбышева 128/1

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