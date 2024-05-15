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На стадионе «Волжские зори» в Стройкерамике состоится праздник детского футбола 

15 мая 2024 14:45
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Всех-всех-всех приглашают 29 мая и 1 июня на Десятый детский турнир по мини-футболу на кубок завода «Самарский Стройфарфор»!

Всех-всех-всех приглашают 29 мая и 1 июня на Десятый детский турнир по мини-футболу на кубок завода «Самарский Стройфарфор»!

Уже через две недели на стадионе «Волжские зори» в Стройкерамике состоится большой спортивный праздник Волжского района Самарской области – юбилейный Десятый детский турнир по мини-футболу на кубок завода «Самарский Стройфарфор».

29 мая 2024 года пройдёт предварительный этап, на который приедут команды из поселений Волжского и других районов области. Среди них определятся восемь команд – финалистов. В День защиты детей, 1 июня 2024 года, они будут сражаться за кубок завода «Самарский Стройфарфор».

Традиционно на мероприятии будут работать профессиональные судьи, а комментировать матчи – известный спортивный комментатор и ведущий Андрей Миронов.

Все дни для зрителей и игроков будут работать буфет, фотобудка, пройдут спортивно-развлекательные мероприятия. А 1 июня состоится самый известный конкурс от «Самарского Стройфарфора» – «Конкурс силача». Кто поднимет унитаз больше всех раз, получит в подарок комплект сантехники! А для детей проведут конкурс «Меткий стрелок»: самый точный участник получит в подарок футбольный мяч!

В день финала, 1 июня 2024 года, пройдёт товарищеский матч между ветеранами команды «Крылья Советов» и сборной командой сотрудников завода «Самарский Стройфарфор», партнёров и игроков первого турнира на кубок завода 2014 года.

Конкурсы, подарки, много спортивного задора – мероприятие обещает быть захватывающим!

Всех желающих приглашают на стадион «Волжские зори» (пгт Стройкерамика) 29 мая и 1 июня 2024 года к 10.00 поддержать игроков и провести время по-семейному весело и с пользой!

 

Фото предоставлено пресс-службой завода «Самарский Стройфарфор»

 

 

 

Теги: Самара

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