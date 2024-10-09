На Солнце произошла сильная вспышка, которая приведет к магнитным бурям

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Из-за рекордной вспышки на солнце на Земле возможна магнитная буря уже в конце этой недели. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 04:25 по Москве; максимум был достигнут в 04:58», — сообщают РИА «Новости». Судя по приборам, был очень большой выброс плазмы, который направлен четко в сторону Земли, пишет Ура.ру.

Землю накрывала магнитная буря в ночь на седьмое октября. Максимальный уровень возмущения геомагнитного поля колебался между слабым и средним и завершился во второй половине дня.