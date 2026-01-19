На самой вершине горы Варга из-под земли бьёт сильный холодный ключ

На самой её вершине, на территории Тархановского участкового лесничества в Шенталинском районе Самарской области, из-под земли бьёт сильный холодный ключ.

Вартовский родник, или Источник Казанской Божией Матери. Его история началась в 1870-х годах, когда в его водах была чудесно обретена икона. Слава о целебной воде и покровительстве Богородицы разнеслась далеко, и у родника построили часовню.

В XX веке часовню разрушили, а сам источник пытались завалить. Но он, как вера в сердцах людей, возрождался вновь и вновь. В 1993 году родник был освящён.

Особенно многолюдно здесь в Крещенскую ночь. Верующие приходят за водой, которая, как считается, обладает особой силой и способна смыть житейские тяготы.

Сегодня источник, окружённый тишиной и охраняемый лесом, остаётся местом тихого паломничества и напоминанием о том, что истинная святыня нерушима, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Фото: минприроды Самарской области