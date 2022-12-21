На Самарскую область надвигается мощная магнитная буря

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Новая беда для жителей Самарской области. В регионе прогнозируют сильный геомагнитный шторм. И продлится он не один день.

— Магнитные бури начнутся на выходных, 25 декабря, и продлятся вплоть до следующей среды, 28 декабря. Уровень геомагнитной активности достигнет 5 баллов и не будет опускаться все 4 дня. Полегче станет за 3 дня до новогодних праздников — показатель геомагнитной активности будет держаться на отметке в 4 балла, а затем опустится, — указано на сайте Gismeteo.

Медики объясняют, что из-за магнитных бурь возрастает риск появления у жителей инсультов, инфарктов и гипертонических кризов, усиливается головная боль. Также у людей повышается вязкость крови и возможно образование тромбов. Гипертоникам и метеозависимым самарцам нужно быть более осмотрительными в это опасное время: вероятно повышение артериального давления. А у тех, у кого давление пониженное, наоборот — падает еще ниже, пишет 63.ру.