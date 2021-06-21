На самарской набережной пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»

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В день памяти и скорби, 22 июня с 21.00 до 22.30 на территории 3-ей очереди набережной реки Волга (Некрасовский спуск, памятник Юнгам Военно-Морского Флота) пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти».

В акции примут участие СРОО «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ», ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, делегация средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, студенты и волонтеры, а также жители города.

Собравшиеся почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В этот день каждый участник акции сможет возложить свечи и цветы к памятнику Юнгам ВМФ.

Фото: администрация Самары