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В пятницу, 4 ноября, на Самарской набережной состоится VI легкоатлетический забег «В беге мы едины!». Ежегодный полумарафон, посвященный «Дню народного единства» соберёт около полутора тысяч профессионалов и любителей бега.



Программой мероприятия запланированы забеги на дистанциях 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км, «Самарская миля» - 1586 м, детский забег на 600 м, а также соревнования по северной ходьбе на дистанции 3 км и 10 км. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с набережной реки Волга. Торжественное открытие Самарского полумарафона в 8:30.



К участию в официальных соревнованиях на дистанции 21,1 км допускаются участники в возрасте 16 лет и старше; 10 км - от 14 лет; 3 км – от 11 лет; 600 м – дети в возрасте от 1 до 10 лет.



Зарегистрироваться на забег можно на сайте.