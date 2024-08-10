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На самарской набережной прошел День физкультурника

10 августа 2024 21:50
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5-летняя спортсменка из Самары Любава Яковлева установила новый рекорд России. Девочка отправила 88 ножей в мишень с дистанции 2 метра за 5 минут.

В течение дня работали 45 интерактивных площадок, на которых гости праздника могли попробовать свои силы в самых разных видах - волейболе, стрельбе, тхэквондо, скалолазании, современном мечевом бое, шахматах, армрестлинге, следж-хоккее и многих других.

Состоялись финал фестиваля кибер- и фиджитал-спорта, фестиваля борьбы "Новая высота", финал семейных соревнований "ГТО и Я - одна семья!", баскетбольный турнир "Оранжевый мяч", заезды на роликах.

В акватории Волги прошла парусная регата, а в небе состоялись показательные полеты самолетов и прыжки парашютистов с флагами России и Самарской области.

Все желающие могли сфотографироваться с мотоциклами команды "Мега-Лада", олимпийскими медалями биатлониста Эдуарда Латыпова, кубками и медалями ВК "Нова" и БК "Самара".

Гости праздника приняли в акциях "Все для фронта" и "Спасибо , парни!", изготовлении окопных свечей и плетении масксетей, посетили выставку военных артефактов.

5-летняя спортсменка из Самары Любава Яковлева установила новый рекорд России. Девочка отправила 88 ножей в мишень с дистанции 2 метра за 5 минут.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев с главой сцены поздравил всех любителей здорового образа жизни, спортсменов, тренеров, ветеранов с праздником и вручил награды за вклад в развитие отрасли - специалистам сферы физкультуры и спорта, знаки и удостоверения мастеров спорта - спортсменам и золотые знаки отличия ГТО - любителям физической культуры и спорта.

Завершил День физкультурника ночной забег "Огни Самары".

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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