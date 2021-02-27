На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин

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В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram, передает РИА Новости.

По ее словам, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине, а затем быстро скрылись.

"Мы вообще ничего не поняли, но это что-то неадекватное. Вроде ничего не похитили", — заявила она.

Хозяйка магазина считает, что дети могли снимать ролик для соцсетей, либо ради спора, так как заметила у них что-то похожее на камеры.