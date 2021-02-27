На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин

В Южно-Сахалинске подростки в костюмах единорогов разбили витрины ювелирного магазина. Об этом рассказала хозяйка бутика в Instagram, передает РИА Новости.
По ее словам, переодетые в единорогов подростки забежали в магазин, ударили молотком по витрине, а затем быстро скрылись.
"Мы вообще ничего не поняли, но это что-то неадекватное. Вроде ничего не похитили", — заявила она.
Хозяйка магазина считает, что дети могли снимать ролик для соцсетей, либо ради спора, так как заметила у них что-то похожее на камеры.
Добавить комментарий