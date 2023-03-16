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На Сахалин самолетом доставили 88 тысяч цыплят

16 марта 2023 23:43
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Цыплята прибыли на Сахалин из Кемеровской области.

На Сахалин самолетом доставили 88 тысяч цыплят. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска в Telegram-канале, пишут "Известия".

«Аэропорт «Южно-Сахалинск» вчера принял крохотных пернатых пассажиров, которых доставили на остров по заказу птицефабрики «Островная». Суточные цыплята в количестве 88 тысяч прибыли на Сахалин из Кемеровской области», — указано в сообщении.

Известно, что в рамках путешествия цыплят сопровождали сотрудники птицефабрики «Снежинская», контролировавшие состояние птенцов и температуру, в которой их перевозили.

Сообщается, что по прибытию на птицефабрику «Островная», цыплят рассадили по клеткам и дали витаминный комплекс, чтобы снять стресс от перелета.

 

Фото:  ru.freepik.com

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