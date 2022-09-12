На региональном форуме в Самаре обсудили вопросы межнациональных и межэтнических отношений

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Сегодня, 12 сентября 2022 года, в столице губернии состоялся Региональный форум по реализации государственной национальной политики. Организатором форума выступило Правительство Самарской области.



«Символично, что форум проходит в День дружбы народов Самарской области. Для нашей многонациональной губернии этот праздник имеет особое значение. Он напоминает о силе единства, мира и согласия. Эти ценности сегодня особенно важны, - подчеркнул в своем обращении к участникам форума Губернатор Дмитрий Азаров. - Отрадно, что наша молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал, быть полезной обществу. Такая активная гражданская позиция достойна уважения и поддержки. Желаю вам эффективной работы и новых реализованных проектов. Пусть знания и практические навыки, полученные сегодня, позволят вам внести свой посильный вклад в достойное будущее нашей многонациональной России».



Участниками форума стали представители региональных и муниципальных органов власти, курирующие вопросы реализации государственной национальной политики, руководители, активисты молодежных отделений национальных общественных объединений Самарской области, волонтеры, лидеры вузовских межнациональных клубов, студенты высших учебных заведений Самарской области, активисты национальных общественных организаций, представители экспертного сообщества.



Для организации и систематизации работы в сфере развития межнациональных и межэтнических отношений в России создают сеть профильных координационных центров. Один из них - Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма создан в Казанском (Приволжском) федеральном университете. «Сотрудники центра собирают сведения о современных деструктивных субкультурах, анализируют их, разрабатывают методики и инструменты, необходимые для эффективного противодействия этим явлениям, - рассказал директор центра Андрей Мельников. - Вместе с тем мы ищем и систематизируем передовые практики в области развития межнациональных отношений, патриотизма».



По словам Мельникова, одним лишь формированием позитивного контента полностью обеспечить профилактику деструктивных явлений невозможно. Также необходимо пресекать распространение негативной информации экстремистского толка.

В регионе ресурсным центром для деятельности общественных объединений и региональным оператором системы мониторинга информационных ресурсов является Дом дружбы народов Самарской области.



«Национальная политика – это живой организм, который остро реагирует на вызовы, которые мы сейчас переживаем, - отметила президент «Гильдии межэтнической журналистики» Маргарита Лянге. – Внешними силами выбран вектор на дестабилизацию национальных отношений в России и за ее пределами, на разделение людей по религиозному и этническому признакам. Такое в нашей истории повторяется регулярно, но всякий раз в новых декорациях. Это не значит, что мы должны спокойно к этому относиться. Каждое поколение россиян эту тему проживает и знакомится с ней заново. Все наши предки на протяжении веков справлялись с этими вызовами, теперь настал и наш черед с ними справиться».



Форум стал дискуссионной и образовательной площадкой. Так, в рамках двух тематических секций участники смогли задать экспертам актуальные вопросы, обсудить конкретные примеры работы, сделать выводы.