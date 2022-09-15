На площади Славы в Самаре открылась выставка фоторабот «Мы из Куйбышева»

136

В среду, 15 сентября, в областной столице на площади Славы начала свою работу выставка «Мы из Куйбышева» к 60-летию Городского молодежного клуба.

Эта экспозиция тесно связана с деятельностью Городского молодежного клуба, который известен как ГМК-62 – уникального явления не только для нашего города, но и всей страны. Он был создан 60 лет назад по инициативе самой активной, передовой, талантливой части студенчества, он стал на многие годы «творческой лабораторией», где открывались новые имена, рождались интересные, неформальные и масштабные проекты. Благодаря деятельности ГМК-62 «зажигались звезды» новых лидеров общественного мнения и возникали знаковые культурные явления - например, знаменитый Грушинский фестиваль, конкурс молодых пианистов имени Кабалевского, а в Куйбышеве проводились концерты Владимира Высоцкого, выставки работ молодых художников, работали дискуссионный клуб по актуальным вопросам жизни молодежи, танцевальная студия, джазовые фестивали.

Одним из первых в ГМК-62 появился фотоклуб, и его участники уделяли большое внимание именно художественной фотографии. На выставке «Мы из Куйбышева» представлены фотоработы участников фотоклуба Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника.

«В этом году исполняется 60 лет Городскому молодежному клубу. Он стал знаковым явлением для нашего города и раскрыл много талантов в сферах культуры и науки. Одним из направлений деятельности ГМК-62 был замечательный фотоклуб, где занимались три известных фотохудожника - Генрих Вайнгартен, Владимир Емец и Борис Смольник. Сегодня их работы представлены на выставке, и каждый обратился к своей тематике. Уверена, любой посетитель получит огромное удовольствие и окунется в мир старой Самары, нашего города 60-летней давности», - рассказала заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Евгения Мищенко.

Значение экспозиции как моста между поколениями, возможности для молодых самарцев познакомиться с творчеством земляков отмечают многие посетители вернисажа.

«Я рад, что сегодня городские власти организовали выставку, где молодежь может познакомиться с ГМК-62, поскольку Городской молодежный клуб открыл много талантов. Все представленные работы очень хороши. Мне больше всего понравились произведения Генриха Вайнгартена, особенно снимок с автомобилем и дождем. Я считаю, что это одна из лучших фотографий, которую я видел в жизни», - считает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, Почетный гражданин Самарской области Константин Титов.

Все фотоработы, представленные на выставке, различаются как манерой исполнения, так и тематикой, но их объединяет особая атмосфера – эстетика старой Самары, передающая очарование ее улиц и выразительность лиц жителей.

Особенную реалистичность экспонатов выставки, атмосферу, которую передают фотографии, отметил и Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

«Я как будто бы вернулся в свою юность. В 1962 году мне было 17 лет, и я поступил тогда в Авиационный институт. Вся жизнь того времени предстает на этих фотографиях, потому что они все очень живые, и черно-белые в том числе. Они художественные и в то же время очень реалистичные – ты буквально узнаешь все приметы того времени. Я очень благодарен Администрации города, что она поддержала инициативу Общественной палаты и ветеранов ГМК-62, которые предложили напомнить об этом удивительном феномене Самары, когда молодежь самоорганизовалась и сделала так много хорошего», - пояснил Виктор Александрович.

Генрих Вайнгартен – почетный строитель России, руководитель испытательной лаборатории, кандидат технических наук, автор персональных выставок в Москве и Германии и 7 фотоальбомов поделился впечатлениями на открытии экспозиции.

«Главное, что 60 лет назад были два гениальных человека - Слава Климов и Артур Щербак. Они придумали ГМК. Он имел необыкновенный успех не только в нашем городе, но и по всей стране. К сожалению, время проходит и люди ушли, почти никого из участников сейчас не осталось, но об этом явлении необходимо помнить», - считает Генрих Вайнгартен.

Несмотря на тематическое разнообразие представленных фоторабот, их роднит актуальность – авторы запечатлели самые интересные, знаковые события, по их мнению, а также картины повседневной жизни людей и донесли их до публики.

«То время было необычайно интересным: оно было отмечено большим познанием нового, мы любили новые фамилии, имена, которые отражали нашу современность, они были нам идентичны по вкусам, идеологии, восприятию. Мы делимся с нашей молодежью воспоминаниями о тех временах и передаем им самые интересные, хорошие впечатления», - говорит инженер, руководитель проектного бюро Борис Смольник.

Владимир Емец – член Союза журналистов России, фотожурналист, инженер, преподаватель технического университета, отмечает, что все представленные фотографии отражают повседневную жизнь людей - авторы снимков стремились запечатлеть близких людей и картины повседневной жизни, благодаря фотоработам и сейчас можно почувствовать атмосферу города той эпохи и увидеть, как жили самарцы в то время. Интересно, что благодаря участию в работе ГМК многие молодые люди сумели найти дело своей жизни, найти единомышленников и развить скрытые таланты.

Познакомиться с творчеством фотохудожников, с Самарой 60-х годов прошло века жители столицы 63-го региона смогут до 6 октября.

Фото: администрация Самары