На площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Люди России»

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Сегодня в Самаре на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Люди России», организованная Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

На выставке широко представлены жанровая фотография, портрет, стрит-фото (городская фотография), репортажная фотография. В центре внимания каждой фотографии – человек, с его радостями и заботами, буднями и праздниками, люди, любящие свой край, творцы будущего, созидатели.

Авторы работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союз журналистов России – Екатерина Афанасьева, Сергей Курочкин, Олег Кирюшкин, Андрей Ларионов, Надежда Раскина, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Елена Фомина, Наталия Шинкевич.

Кадры, вошедшие в экспозицию «Люди России», сняты в Самарской, Волгоградской, Мурманской, Калининградской, Ярославской областях, республике Дагестан, на Камчатке и Ямале.

Примечательно, что 2023 год – юбилейный, в этом году Самарскому областному отделению Союза журналистов России исполняется 105 лет, и 15 лет исполняется Фотообъединению областного Союза журналистов.

Выставка «Люди России» будет интересна зрителям всех возрастных категорий. Рекомендуется для семейного просмотра.

Посмотреть выставку можно ежедневно с 9.00 до 22.00 с 18 сентября по 30 ноября 2023 года включительно, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фото: пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России