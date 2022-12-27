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В этом году масштабные городские новогодние гулянья решено не организовывать, массовых мероприятий и фейерверка в ночь на 31 декабря не будет. Тем не менее, на площади Куйбышева оформлена праздничная зона.

В учреждениях сферы культуры до 10 января запланированы новогодние программы. В это время для горожан подготовили концерты, спектакли, мастер-классы. В образовательных учреждениях новогодние праздники проходят с 19 декабря.

На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков. Кроме того, со 2 по 8 января здесь будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы».