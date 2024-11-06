На отлов бездомных животных до конца года власти Самары потратят 5,1 млн рублей

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В результате торгов, опубликованных на сайте госзакупок, определился подрядчик. Однако пока название компании не раскрывается.

Исполнитель обязан будет до конца 2024 года отлавливать беспризорных животных, проводить их осмотр, обрабатывать от паразитов, стерилизовать и отправлять во временные места содержания на срок не более месяца. Агрессивных четвероногих будут усыплять, а тех, которые не представляют опасности для человека, выпускать в прежние места обитания. При этом на всех этапах предусматривается видеофиксация.

Стоимость контракта составляет 5,1 млн рублей, пишет Сова.