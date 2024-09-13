На острове Поджабный в Самаре демонтировали 11 незаконных строений

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Сотрудники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Росимущества вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном 12 сентября 2024 года убедились в этом, побывав на месте.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в тг, ранее 40 га рекреационных земель на острове Поджабный были незаконно приватизированы структурами, имеющими отношение к экс-председателю Шестого Кассационного суда Александру Ефанову. Решение по переводу земель в частную собственность принял Самарский арбитраж.

Это судебное решение было оспорено, с осени 2022 года начался возврат участков в собственность муниципалитета. В пользу государства было конфисковано 40 га земель, построенные на них 11 домов признали самостроями, подлежащими сносу.

К настоящему времени строения демонтированы и вывезены, пишет СитиТраффик.

- Правда, одновременно коллеги увидели, что прежние собственники произвели дополнительную отсыпку берега за счет водной акватории, что является грубейшим нарушением закона. Природоохранная прокуратура приступает к проверке, — добавил Александр Хинштейн.

Фото: pxhere.com