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С 15 января по 15 февраля 2023 года на официальном сайте УФСИН России по Самарской области будет проводиться онлайн-опрос граждан по оценке эффективности деятельности ведомства в вопросах профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Опрос подготовлен в соответствии с письмом Минтруда России от 27.12.2017 № 18-0/10/П-8928 о методике оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.