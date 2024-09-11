на набережной открыта выставка «Настроение - Самара»

117

Жители и гости областной столицы получили возможность увидеть панорамы города и пейзажи, побывав на фотовыставке «Настроение - Самара». Этот проект создали Администрация Самары и областное издание о туризме. Экспозиция располагается на набережной реки Волга между Некрасовским спуском и улицей Льва Толстого.

«Нас заинтересовали работы, которые показывают зрителям уникальные уголки нашего города и региона. Они позволяют увидеть Самару взглядом фотохудожника, который демонстрирует нам город совершенно с другой стороны. Его восприятие всегда немного другое: мы порой проходим и не замечаем деталей, а в них кроется очень много интересного и скрыты большие смыслы, связанные с историей, со славой нашего замечательного города, а художник их улавливает. На этой выставке представлены снимки, снятые в разных сезонах – летом, осенью, весной, зимой и можно видеть, как город меняется в каждый из них», – отметила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова.

Вниманию публики представлены 96 фотографий, на которых изображены достопримечательности в центре города, красоты окраин Самары, а также природные территории, которые входят в границы городского округа. Например, гора Тип-Тяв, Прибрежный, Вертолетка с волжскими пейзажами. По замыслу авторов снимки подобраны таким образом, чтобы передать красоту волжского города, настроение и атмосферу самарской жизни. На части фото можно найти QR-код и прочитать подробнее об этом месте.

«На этой выставке представлен взгляд очень талантливых людей на Самару, ее знаковые места, достопримечательности. Подобная экспозиция – это продолжение нашего знакомства с городом, его узнавания», – считает директор Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького Михаил Перепелкин.

Зрители отмечают, что фотохудожники смогли передать то особенное теплое ощущение и атмосферу исторического центра, которые характерны для старой Самары.

«Посещение этой выставки очень интересный опыт, потому что у каждого фотографа есть свой взгляд, как и у каждого режиссера, через который он настраивает своего потенциального зрителя на процесс рассматривания, – пояснила директор Музея Эльдара Рязанова Мария Ионова. – Фотоработы, составляющие экспозицию, безусловно, вселяют в зрителя любовь, влюблённость, в них отражено очарование и тот особый свет, который присущ нашему очень теплому, солнечному городу с набережными и прекрасными домами. Поэтому я всем жителям и гостям города рекомендую посетить эту выставку».

«Больше всего меня впечатлили кадры Волги и других водных объектов. Сразу видно, что снимали волжане, те, кто испытывает особую любовь к нашей великой реке, - отметил житель Самары Вячеслав Вербовой. - Здорово, что они поделились любовным взглядом с самарцами и гостями города».

Посетить экспозицию все желающие могут до конца октября.