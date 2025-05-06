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На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Семья Победы»

6 мая 2025 10:27
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На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Семья Победы»

На экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы в Самаре представлен фотопроект «Семья Победы», приуроченный к 80-летию Великой Победы. Выставка посвящена семьям участников, ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Проект подготовлен Комитетом ЗАГС Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

В основе выставки - фотографии, бережно хранившиеся в семейных альбомах и предоставленные жителями со всех уголков нашего региона. За каждым снимком – удивительная судьба, история любви и героический подвиг семьи. На фотографиях военных и послевоенных лет запечатлены значимые моменты жизни и любви семей, которые в годы войны внесли свой неоценимый вклад в защиту Родины, они всеми силами приближали, и сейчас приближают такую необходимую Победу!

В фотовыставке представлены фотографии семьи Матвеевых. Георгий и Анна оба участники Великой Отечественной войны. С начала боевых действий под Москвой Георгий служил  политруком, парторгом, комиссаром стрелкового полка, Анна служила в 356-й стрелковой дивизии 440 МСБ на должности начальника зубного кабинета. При всей сложности военной обстановки молодые люди  использовали каждый удобный случай, чтобы встретиться, когда война закончилась, пара зарегистрировала свой брак.

Семья Яшиных, Константин Яшин – участник СВО, отец пятерых детей.

Наши земляки благодаря невероятной силе духа, силе любви совершали поистине героические подвиги во благо Отечества!

 

Одноименный проект реализуется комитетом ЗАГС на протяжении многих лет. Фотовыставка подготавливалась к 65-й и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

До 18 мая 2025 года все желающие могут увидеть уникальные фотографии семей Самарской области на медиаэкранах на склоне площади Славы.

Память Победы в каждой Самарской семье!

 

Фото: Комитет ЗАГС Самарской области

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