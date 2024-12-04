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6 декабря (пятница) в 18.00 пройдет лекция «За городской чертой: периферия губернского города рубежа XIX – XX веков» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Елена Шлеенкова.

На лекции посетители узнают, как происходило стихийное разрастание Самары в конце XIX века, к каким проблемам это приводило, а также как городская власть в начале XX века пыталась взять ситуацию под контроль.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cFBjXX или по телефону +7(846)202-32-17