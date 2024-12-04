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На лекции посетители узнают, как происходило стихийное разрастание Самары в конце XIX века

4 декабря 2024 10:45
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На лекции посетители узнают, как происходило стихийное разрастание Самары в конце XIX века

6 декабря (пятница) в 18.00 пройдет лекция «За городской чертой: периферия губернского города рубежа XIX – XX веков» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Елена Шлеенкова.
На лекции посетители узнают, как происходило стихийное разрастание Самары в конце XIX века, к каким проблемам это приводило, а также как городская власть в начале XX века пыталась взять ситуацию под контроль.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке https://vk.cc/cFBjXX или по телефону +7(846)202-32-17

7 декабря (суббота) в 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом «Заварки».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFBk5d

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