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На каникулах жители Самары играют в Elden Ring и Baldur's Gate

6 января 2025 11:25
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на каникулах жители Самары играют в Elden Ring и Baldur's Gate

Аналитики Авито изучили продажи игр для приставок в уходящем году. Оказалось, что их продажи на платформе за 2024 год относительно предыдущего года выросли на 8%. Чаще всего жители Самары покупали God of War и FIFA, а самый заметный рост продаж показали Elden Ring и Baldur's Gate.

Самой продаваемой игрой для консолей в 2024 году стал слэшер серии God of War от Sony Interactive Entertainment с долей 9%. Диск 2018 года стоит 1 490 рублей, а версия 2022 года — 3 959 рублей. На втором месте — футбольный симулятор серии FIFA от Electronic Arts. На него пришлось 8% от всех продаж игр для приставок на Авито. 

Топ-3 замыкает серия The Last of Us от Naughty Dog — приключенческая игра в жанре survival-action. На нее пришлось 4% продаж, первую часть можно купить за 4 490 рублей, а вторую — за 4 790 рублей. Также в пятерку лидеров попали игры серий Call of Duty и Mortal Kombat с долями по 3% и 2% соответственно. 

Лидером роста продаж в этом году стала экшен-RPG Elden Ring — ее продажи выросли в 2 раза, ее можно купить за 3 200 рублей. Затем следует Baldur's Gate — это серия компьютерных ролевых игр от студии BioWare, ее действие происходит по мотивам вселенной настольной игры Dungeons & Dragons. Жители Самары в 2024 году покупали также вдвое чаще, чем в прошлом году. 

Также в тройку лидеров по доле попала серия Fallout — ее продажи выросли также в 2 раза. Fallout 4 можно купить на Авито за 2 500 рублей.

Топ-5 замыкают игры It Takes Two и Call of Duty с ростом продаж на 93% и 43% соответственно. It Takes Two — это игра для двоих в жанре action-adventure, разработанная Hazelight Studios и изданная Electronic Arts. 

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