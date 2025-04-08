Самарский онколог: правила здорового образа жизни и регулярные обследования снижают риск развития опухолей ЖКТ

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Об этом рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, д.м.н. Олег Каганов:



«Опухоли органов пищеварения – толстой кишки, пищевода, желудка и печени составляют значительную долю в структуре онкологической заболеваемости. Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком.



Наибольшее внимание к своему здоровью необходимо уделить тем, кто находится в группе повышенного риска. Это люди в возрасте старше 45 лет, имеющие хронические воспалительные заболевания ЖКТ, выявленные полипы толстой кишки и наследственную предрасположенность. Необходимо обратиться к специалисту при следующих симптомах:



· длительно сохраняющиеся слабость и утомляемость

· изменение характера стула

· неконтролируемая потеря веса

· боли в животе

· изменение цвета кожных покровов без внешних причин.



Чтобы сократить риск развития рака, необходимо соблюдать принципы здорового образа жизни:



Отказаться от курения и употребления алкоголя.



Быть физически активным – не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю.



Придерживаться рационального питания. Ежедневно съедать не менее 400 г. овощей и фруктов. Включить в рацион цельнозерновые продукты и клетчатку, ограничить потребление красного мяса, копченостей, маринадов и жареной пищи.



При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо контролировать их течение и выполнять рекомендации специалистов.



Своевременно лечить инфекции, которые могут привести к осложнениям. Обезопасить свое здоровье поможет вакцинация от гепатита А и В.



Регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. В рамках программы диспансеризации взрослого населения в Самарской области реализуется проект по скринингу колоректального рака. Для жителей старше 45 лет проводится анализ кала на скрытую кровь.



При положительном результате специалисты направляют пациентов на уточняющую диагностику – колоноскопию. Кроме того, в рамках диспансеризации выполняется гастроскопия – эндоскопическое исследование, позволяющее оценить состояние пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.Также при наличии факторов риска или беспокоящих симптомов рекомендуется провести ультразвуковое исследование брюшной полости.



Важно помнить: развитие злокачественных новообразований возможно предотвратить или выявить на ранней стадии, если вести здоровый образ жизни и регулярно посещать профилактические осмотры. Не откладывайте визит к врачу при появлении тревожных симптомов и регулярно проходите рекомендованные обследования».

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