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Самарский онколог: правила здорового образа жизни и регулярные обследования снижают риск развития опухолей ЖКТ

8 апреля 2025 16:39
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Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, д.м.н. Олег Каганов:

«Опухоли органов пищеварения – толстой кишки, пищевода, желудка и печени составляют значительную долю в структуре онкологической заболеваемости. Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком.

Наибольшее внимание к своему здоровью необходимо уделить тем, кто находится в группе повышенного риска. Это люди в возрасте старше 45 лет, имеющие хронические воспалительные заболевания ЖКТ, выявленные полипы толстой кишки и наследственную предрасположенность. Необходимо обратиться к специалисту при следующих симптомах:

· длительно сохраняющиеся слабость и утомляемость
· изменение характера стула
· неконтролируемая потеря веса
· боли в животе
· изменение цвета кожных покровов без внешних причин.

Чтобы сократить риск развития рака, необходимо соблюдать принципы здорового образа жизни:

 Отказаться от курения и употребления алкоголя.

 Быть физически активным – не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

 Придерживаться рационального питания. Ежедневно съедать не менее 400 г. овощей и фруктов. Включить в рацион цельнозерновые продукты и клетчатку, ограничить потребление красного мяса, копченостей, маринадов и жареной пищи.

 При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо контролировать их течение и выполнять рекомендации специалистов.

 Своевременно лечить инфекции, которые могут привести к осложнениям. Обезопасить свое здоровье поможет вакцинация от гепатита А и В.

 Регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. В рамках программы диспансеризации взрослого населения в Самарской области реализуется проект по скринингу колоректального рака. Для жителей старше 45 лет проводится анализ кала на скрытую кровь.

При положительном результате специалисты направляют пациентов на уточняющую диагностику – колоноскопию. Кроме того, в рамках диспансеризации выполняется гастроскопия – эндоскопическое исследование, позволяющее оценить состояние пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.Также при наличии факторов риска или беспокоящих симптомов рекомендуется провести ультразвуковое исследование брюшной полости.

Важно помнить: развитие злокачественных новообразований возможно предотвратить или выявить на ранней стадии, если вести здоровый образ жизни и регулярно посещать профилактические осмотры. Не откладывайте визит к врачу при появлении тревожных симптомов и регулярно проходите рекомендованные обследования».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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