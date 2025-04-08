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Стоимость проезда на садово-дачных маршрутах по сравнению с предыдущим годом не изменится.
В Самаре стартуют дачные перевозки 
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В Самаре стартуют дачные перевозки 

8 апреля 2025 15:35
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Стоимость проезда на садово-дачных маршрутах по сравнению с предыдущим годом не изменится.

С 19 апреля в Самаре начнутся сезонные перевозки к садово-дачным массивам. Традиционно они будут выполняться по октябрь включительно.

«Продолжительные выходные ожидают нас в майские праздники, многие горожане отправятся отдыхать за город. Однако дачи еще нужно подготовить, привести в порядок после зимнего сезона. К тому же, в этом году погода радует нас ранним теплом. Поэтому дачные рейсы запустим уже в апреле. Всего для самарских дачников будет работать 30 маршрутов. Отмечу, что сохранен и запущенный в прошлом году маршрут № 157а, отправляющийся от автостанции «Аврора» до массива «Черновские дачи», – сообщил руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичев.

В Самаре определено 9 остановочных пунктов отправления дачных автобусов:
- улица Георгия Димитрова; 
- завод «Металлург»; 
- поселок Управленческий; 
- Дом Печати; 
- площадь им. Кирова; 
- Хлебная площадь; 
- автостанция «Аврора»; 
- Пригородный автовокзал; 
- пр. Ленина. 

Обращаем внимание дачников на то, что в апреле и октябре рейсы на садово-дачные массивы осуществляются только по выходным дням, а с мая по сентябрь – по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Один из маршрутов – № 170 – будет работать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда на садово-дачных маршрутах по сравнению с предыдущим годом не изменится. Для оплаты проезда можно использовать наличные средства, а также электронные садово-дачные транспортные карты. Для этого нужно будет предъявить саму карту, а также документ, подтверждающий право на получение и использование социальной карты жителя Самарской области. Стоимость льготного проезда в дачных автобусах для школьников при предъявлении соответствующей справки равна стоимости льготного проезда по электронной карте школьника (19 рублей). 

Перед совершением поездок пассажирам рекомендуется проверить баланс транспортных карт и при необходимости их пополнить. Для этого можно использовать мобильное приложение Единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта», сервис «Сбербанк Онлайн», пункты пополнения в метрополитене, в Самарской пригородной компании, на Почте России, в офисах «Объединенной транспортной карты» на улице Крупской, 1 и улице Мориса Тореза, 67а.

В День Победы и в дни религиозных праздников, когда выполняются массовые перевозки к городским кладбищам (в этом году это 20, 27 и 29 апреля, 9 мая и 7 июня), садово-дачные маршруты работать не будут.

По вопросам организации пассажирских перевозок можно обращаться на «горячую линию» Департамента транспорта Администрации Самары: 8 (846) 207-70-11. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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