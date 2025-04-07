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Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района

7 апреля 2025 09:52
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Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района

Об этом Иван Носков рассказал в своем аккаунте в телеграм.

"Посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района, был в ДК «Нефтяник» и на стадионе «Нефтяник» - по ним были вопросы на встрече с жителями, заехал лично посмотреть эти два объекта. 

Беговые дорожки на стадионе в этом году восстанавливать не будем. На стадионе установят быстро возводимый спорт-зал, есть риск повредить новое покрытие тяжелой техникой. Поэтому ремонт дорожек планируем после завершения стройки в следующем году. 

Убедился, что спортобъект не пустует, дети играют в футбол, занимаются легкой атлетикой. Рядом новый бассейн, понравился очень, тоже не пустует. Помимо детей, здесь занимались взрослые, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Правильная работа! 

В ДК «Нефтяник», как мне сообщили, занимаются около 40 различных творческих коллективов. Запрос был на ремонт забора около красивого ДК, в этом году сделаем. В планах местных жителей и руководства дворца культуры благоустроить территорию по программе "Формирование комфортной городской среды". Проект уже есть, осталось победить в рейтинговом голосовании. Удачи!

В целом, впечатления от Куйбышевского района положительные. Думаю, это один из наиболее перспективных районов Самары в плане развития. Будем работать над этим с врип главы района Георгием Выводцевым", - рассказал Иван Носков

Теги: В центре внимания

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