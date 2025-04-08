«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 

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«Чистый город» — серия экологических акций, направленная на участие молодёжи в благоустройстве территории города Самары. Акция проводится Самарским Домом молодёжи с 2015 года.

Апрель – время наведения чистоты и порядка, а субботники – добрая традиция, объединяющая многие коллективы. В течение 10 лет сотрудники Самарского Дома молодёжи вместе с активистами движения, волонтёрами и студентами традиционно собираются на различных площадках Самары, чтобы улучшить экологическую обстановку и внести вклад в благоустройство зелёных насаждений города.

Дата проведения субботника выбрана не случайно! Акция будет приурочена ко Дню космонавтики, вдохновляя молодёжь на новые достижения и совместные усилия по созданию чистой и красивой среды.

Среди почётных гостей в акции примет участие Иван Носков — глава города Самара.

В рамках акции в этом году планируется провести 5 субботников, в которых примут участие около … человек

Каждый год «Чистый город» привлекает всё большее количество участников и становится важным событием для города, способствуя формированию культуры заботы об окружающей среде среди молодёжи.

В 2025 году акция осуществляется Администрацией городского округа Самара, муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Парки Самары», муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

Фото предоставлено пресс-службой СДМ