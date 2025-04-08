Иван Носков провел рабочий объезд поселков Кряж и Рубежное

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Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда Куйбышевского района встретился с жителями поселков Кряж и Рубежное, которые обращались к нему через страницу в социальной сети ВКонтакте или были на личном приеме. Так, жители двухэтажного дома №1 по улице Минусинской, построенного в середине 50-х годов, обратились с просьбой оказать содействие в переносе сроков капитального ремонта фасада.



«Возможность сдвинуть капремонт на более ранний срок есть у любого дома, но для этого все жители должны погасить долги за капремонт. Пока на доме собираемость в среднем 87%, это низкий показатель. С жительницей дома на улице Минусинской понимание достигнуто, долг обещала погасить, так что есть вероятность, что Фонд капремонта Самарской области перенесет ремонт дома на более ранний срок», - прокомментировал глава Самары Иван Носков.



Также глава города осмотрел соседние дворы по ул. Реактивной и оценил качество работы местных управляющих организаций, обслуживающих дома.



«В одном дворе управляющая компания работает добросовестно, в другом – нет, и это сразу бросается в глаза. Жителям необходимо задуматься о выборе ответственных компаний для обслуживания своего дома – их активная позиция здесь важна. Если горожане сообща будут обращаться с жалобами на недобросовестные управляющие компании в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, со временем город от таких организаций освободится», - подчеркнул Иван Носков.



Отметим, что по поручению главы города в поселке Кряж в ближайшее время ресурсоснабжающая компания отремонтирует и закроет все люки, проверит и устранит причину провалов дорог. В 2025 году начнется ликвидация крупной несанкционированной свалки мусора, расположенной на земельном участке напротив кладбища по дороге в поселок Рубежный. Срок работ, по предварительным расчетам, составит два года.



«Показали главе города как достижения, так и проблемные ситуации Куйбышевского района, которые требуют внимания и решения. В их числе - содержание сетевых коммуникаций и дорог, незаконные гаражные постройки. Встреча и объезд района с живым общением, на мой взгляд, были очень полезны – жители получили ответы на свои вопросы, а мы определили направления, над которыми районным службам предстоит совместно работать в ближайшее время совместно с городскими», - сказал врип главы Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.

Фото: администрация Самары