Иван Носков провел рабочий объезд поселков Кряж и Рубежное

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка посвящена истории трудового и гражданского подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны.
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
Будьте внимательны и осторожны!
Объявлен желтый уровень опасности: 9 апреля местами в губернии сохранится усиление ветра, ночью возможна гроза
Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком.
Самарский онколог: правила здорового образа жизни и регулярные обследования снижают риск развития опухолей ЖКТ
Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия.
Число самозанятых в регионе превысило 300 тысяч человек
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +8, +10°С.
9 апреля в регионе ночью возможен снег, днем до +12°С
Каждый житель региона имеет возможность приобрести значок с изображением цветка, тем самым оказать поддержку ветеранам всех боевых действий.
Каждый житель губернии может может стать участником благотворительной акции «Красная гвоздика»
«Чистый город» — серия экологических акций, направленная на участие молодёжи в благоустройстве территории города Самары.
«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 
Стоимость проезда на садово-дачных маршрутах по сравнению с предыдущим годом не изменится.
В Самаре стартуют дачные перевозки 
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.19
1.91
EUR 94.77
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 
Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Иван Носков провел рабочий объезд поселков Кряж и Рубежное

8 апреля 2025 15:26
122
Глава Самара встретился с жителями поселков Кряж и Рубежное, которые обращались к нему через страницу в социальной сети ВКонтакте или были на личном приеме.

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда Куйбышевского района встретился с жителями поселков Кряж и Рубежное, которые обращались к нему через страницу в социальной сети ВКонтакте или были на личном приеме. Так, жители двухэтажного дома №1 по улице Минусинской, построенного в середине 50-х годов, обратились с просьбой оказать содействие в переносе сроков капитального ремонта фасада. 

«Возможность сдвинуть капремонт на более ранний срок есть у любого дома, но для этого все жители должны погасить долги за капремонт. Пока на доме собираемость в среднем 87%, это низкий показатель. С жительницей дома на улице Минусинской понимание достигнуто, долг обещала погасить, так что есть вероятность, что Фонд капремонта Самарской области перенесет ремонт дома на более ранний срок», - прокомментировал глава Самары Иван Носков.

Также глава города осмотрел соседние дворы по ул. Реактивной и оценил качество работы местных управляющих организаций, обслуживающих дома. 

«В одном дворе управляющая компания работает добросовестно, в другом – нет, и это сразу бросается в глаза. Жителям необходимо задуматься о выборе ответственных компаний для обслуживания своего дома – их активная позиция здесь важна. Если горожане сообща будут обращаться с жалобами на недобросовестные управляющие компании в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, со временем город от таких организаций освободится», - подчеркнул Иван Носков. 

Отметим, что по поручению главы города в поселке Кряж в ближайшее время ресурсоснабжающая компания отремонтирует и закроет все люки, проверит и устранит причину провалов дорог. В 2025 году начнется ликвидация крупной несанкционированной свалки мусора, расположенной на земельном участке напротив кладбища по дороге в поселок Рубежный. Срок работ, по предварительным расчетам, составит два года. 

«Показали главе города как достижения, так и проблемные ситуации Куйбышевского района, которые требуют внимания и решения. В их числе - содержание сетевых коммуникаций и дорог, незаконные гаражные постройки. Встреча и объезд района с живым общением, на мой взгляд, были очень полезны – жители получили ответы на свои вопросы, а мы определили направления, над которыми районным службам предстоит совместно работать в ближайшее время совместно с городскими», - сказал врип главы Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выставка посвящена истории трудового и гражданского подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны.
08 апреля 2025, 16:54
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
Выставка посвящена истории трудового и гражданского подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны. Общество
59
Будьте внимательны и осторожны!
08 апреля 2025, 16:45
Объявлен желтый уровень опасности: 9 апреля местами в губернии сохранится усиление ветра, ночью возможна гроза
Будьте внимательны и осторожны! Общество
107
Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком.
08 апреля 2025, 16:39
Самарский онколог: правила здорового образа жизни и регулярные обследования снижают риск развития опухолей ЖКТ
Ежегодно в регионе онкологи выявляют до 2 тысячи новых случаев заболевания колоректальным раком. Общество
76
В центре внимания
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
214
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
661
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
399
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
347
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
7 апреля 2025  09:52
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
316
Весь список