Каждый житель губернии может может стать участником благотворительной акции «Красная гвоздика»

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Уже 10 апреля 2025 года на территории Самарской области в седьмой раз стартует Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». В рамках акции каждый житель региона имеет возможность приобрести значок с изображением цветка, тем самым оказать поддержку ветеранам всех боевых действий. На площадке регионального волонтёрского Добро.Центра прошел обучающий семинар для волонтеров акции.

Участники семинара обменялись опытом проведения акции, получили необходимые жилеты, боксы и значки с символикой. Руководители волонтёрских организаций и инициативных групп со всего региона встретились на базе Добро.Центра «Молоды Душой».

«Наши волонтёры традиционно активно принимают участие во всех событиях, связанных с годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И на такие ключевые события, как шествие 9 мая, к Первомаю, 22 июня в День памяти и скорби, на субботники наши волонтёры выходят с боксами и предлагают всем жителям за пожертвования приобрести данные красные гвоздики», - рассказывает региональный координатор Всероссийской акции «Красная гвоздика» Сергей Андриянов.

Собранные средства направляются в благотворительный фонд «Память поколений», который оказывает поддержку ветеранам всех боевых действий. В этом году участие в акции «Красная гвоздика» примут волонтёрские группы из 22 муниципалитетов Самарской области. Среди них Безенчукский район.

«Помогая другим - помогаем себе. Когда мы участвуем в разных акциях, тем более вот таких масштабных, как «Красная гвоздика», то понимаем, что наше маленькое участие и наша маленькая доля, помогают собрать воедино помощь и доброту всех наших земляков. И тогда одному из ветеранов Великой Отечественной войны или локальных конфликтов получится приобрести что-то масштабное», - уверена Татьяна Сазонова, координатор волонтерской группы «Хорошее настроение» из поселка Екатериновка Безенчукского района.

Ежегодно в акции принимает участие серебряный волонтёр Татьяна Пархачева. Она точно знает, что «Красная гвоздика» - не просто способ проявить заботу о ветеранах, но ещё и позитивный пример для подрастающего поколения. «Особенно активно участвуют в этой акции родители, которые приходят с детками. Деткам всегда интересно получить значок с гвоздикой. И пусть это небольшая сумма, но ребёнок знает, что он помог и горд этим», рассказывает серебряный волонтер.

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» призвана объединить всех жителей страны, желающих проявить заботу о ветеранах Великой Отечественной и локальных войн. В этом году она пройдёт с 10 апреля по 22 июня.

Фото предоставлено СамРО ВОД «Волонтеры Победы»